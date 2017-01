Бучен Козјак се закити со уште две престижни награди – Најдобра фирма на годината (Best Enterprise Award) и Менаџер на годината M-р Анита Спасовска (Best Manager of the Year Award).

Нагрaдите беа доделени од страна на престижната Европска Бизнис Асоцијација Europe Business Assembly (EBA) со седиште во Окфорд, Лондон, Велика Британија.

Овие награди го потврдуваат значењето и силината на брендот Бучен Козјак во индустријата што ја покрива и квалитетот на производите.