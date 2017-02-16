Нападите кон Владо Јовановски се отровни зборови кон чесен Македонец

Сите вие некогаш се радувавте со него, плачевте со него, што причина имате сега да го споделите неговото патриотско чувство? Зошто сега сите вие го бодете и касапите?

”Само затоа што јавно ја соопшти својата загриженост за државата и нејзиниот опстанок.” Вашата “мудрост” се чита во вашите отровни зборови упатени кон еден чесен човек. Толку ли многу сте ”чесни” та сите зедовте камења в раце, и ги фрливте кон Македонецот Владо. ОЈ, МАКЕДОНИЈО, ОЈ, МАКЕДОНИЈО, АХ, ТАА МОЈА ЧУДЕСНА ЗЕМЈА, напиша Јовановски на својот Фејсбук профил.