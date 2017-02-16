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Нападите кон Владо Јовановски се отровни зборови кон чесен Македонец

 „Господа јас не знам што планирате и на кого се друг патриот треба крв да се пушти. Злото кое вие го правите ќе живее и по вас.“ вели Крсте Јовановски на својот фејсбук профил.

Македонија | четврток, 16 февруари 2017, 19:39
владо

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Сите вие некогаш се радувавте со него, плачевте со него, што причина имате сега да го споделите неговото патриотско чувство?  Зошто сега сите вие го бодете и касапите?
”Само затоа што јавно ја соопшти својата загриженост за државата и нејзиниот опстанок.”  Вашата “мудрост” се чита во вашите отровни зборови упатени кон еден чесен човек. Толку ли многу сте ”чесни” та сите зедовте камења в раце, и ги фрливте кон Македонецот Владо.  ОЈ, МАКЕДОНИЈО, ОЈ, МАКЕДОНИЈО, АХ, ТАА МОЈА ЧУДЕСНА ЗЕМЈА, напиша Јовановски на својот Фејсбук профил.

владо

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