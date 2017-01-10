Почнува ракометната треска – МТВ ќе ги пренесува овие натпревари…

ЕЛЕМ: Снабдувањето со струја е редовно, потрошувачката е зголемена

СДСМ со порака до ДУИ: Прифатлива е платформата на албанските партии

Утре започнува Светското првенство во Франција, а МРТ1 ќе се погрижи да имаме шанса да го проследиме мундијалот со што повеќе натпревари.

Отварањето е утре од 20:15 часот, за веднаш потоа биде пренесуван првиот натпревар помеѓу репрезентациите на Франција и Бразил.

Распоред на преноси на МРТ1:

Среда, 11.01.2017

ФРАНЦИЈА-БРАЗИЛ (20:45 часот)

Четврток, 12.01.2017

МАКЕДОНИЈА-ТУНИС (17:45 часот)

ШПАНИЈА-ИСЛАНД (20:45 часот)

Петок, 13.01.2017

ГЕРМАНИЈА-УНГАРИЈА (17:45 часот)

Сабота, 14.01.2017

ШПАНИЈА-ТУНИС (17:45 часот)

МАКЕДОНИЈА-АНГОЛА (20:45 часот)

Недела, 15.01.2017

ФРАНЦИЈА-НОРВЕШКА (17:45 часот)

Понеделник, 16.01.2017

МАКЕДОНИЈА-СЛОВЕНИЈА (17:45 часот)

ШПАНИЈА – АНГОЛА (20:45 часот)

Вторник, 17.01.2017

ФРАНЦИЈА-РУСИЈА (20:45 часот)

Среда, 18.01.2017

МАКЕДОНИЈА-ШПАНИЈА (20:45 часот)

Четврток, 19.01.2017

МАКЕДОНИЈА-ИСЛАНД (17:45 часот)

ШПАНИЈА-СЛОВЕНИЈА (20:45 часот)

Петок, 20.01.2017

ХРВАТСКА-ГЕРМАНИЈА (17:45 часот)

ДАНСКА-КАТАР (20:45 часот)

Сабота, 21.01.2017

17-24 МЕСТО (14:00 или 16:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)

1/8-ФИНАЛЕ (18:00 часот)

1/8-ФИНАЛЕ (20:45 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)

Недела, 22.01.2017

17-24 МЕСТО (14:00 или 16:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)

1/8-ФИНАЛЕ (18:00 часот)

1/8-ФИНАЛЕ (20:45 часот)

Понеделник, 23.01.2017

17-24 МЕСТО (13:00 или 15:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)

Вторник, 24.01.2017

1/4-ФИНАЛЕ (17:00 или 19:00 часот)

1/4-ФИНАЛЕ (20:45 часот)

Четврток, 26.01.2017

1/2-ФИНАЛЕ (20:45 часот)

Петок, 27.01.2017

1/2-ФИНАЛЕ (20:45 часот)

Сабота, 28.01.2017

3-МЕСТО (20:45 часот)

Недела, 29.01.2017