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Почнува ракометната треска – МТВ ќе ги пренесува овие натпревари…

Спорт | вторник, 10 јануари 2017, 12:03
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Утре започнува Светското првенство во Франција, а МРТ1 ќе се погрижи да имаме шанса да го проследиме мундијалот со што повеќе натпревари.

Отварањето е утре од 20:15 часот, за веднаш потоа биде пренесуван првиот натпревар помеѓу репрезентациите на Франција и Бразил.
Распоред на преноси на МРТ1:

Среда, 11.01.2017
  • ФРАНЦИЈА-БРАЗИЛ (20:45 часот)
Четврток, 12.01.2017
  • МАКЕДОНИЈА-ТУНИС (17:45 часот)
  • ШПАНИЈА-ИСЛАНД (20:45 часот)
Петок, 13.01.2017
  • ГЕРМАНИЈА-УНГАРИЈА (17:45 часот)
Сабота, 14.01.2017
  • ШПАНИЈА-ТУНИС (17:45 часот)
  • МАКЕДОНИЈА-АНГОЛА (20:45 часот)
Недела, 15.01.2017
  • ФРАНЦИЈА-НОРВЕШКА (17:45 часот)
Понеделник, 16.01.2017
  • МАКЕДОНИЈА-СЛОВЕНИЈА (17:45 часот)
  • ШПАНИЈА – АНГОЛА (20:45 часот)
Вторник, 17.01.2017
  • ФРАНЦИЈА-РУСИЈА (20:45 часот)
Среда, 18.01.2017
  • МАКЕДОНИЈА-ШПАНИЈА (20:45 часот)
Четврток, 19.01.2017
  • МАКЕДОНИЈА-ИСЛАНД (17:45 часот)
  • ШПАНИЈА-СЛОВЕНИЈА (20:45 часот)
Петок, 20.01.2017
  • ХРВАТСКА-ГЕРМАНИЈА (17:45 часот)
  • ДАНСКА-КАТАР (20:45 часот)
Сабота, 21.01.2017
  • 17-24 МЕСТО (14:00 или 16:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)
  • 1/8-ФИНАЛЕ (18:00 часот)
  • 1/8-ФИНАЛЕ (20:45 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)
Недела, 22.01.2017
  • 17-24 МЕСТО (14:00 или 16:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)
  • 1/8-ФИНАЛЕ (18:00 часот)
  • 1/8-ФИНАЛЕ (20:45 часот)
Понеделник, 23.01.2017
  • 17-24 МЕСТО (13:00 или 15:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)
Вторник, 24.01.2017
  • 1/4-ФИНАЛЕ (17:00 или 19:00 часот)
  • 1/4-ФИНАЛЕ (20:45 часот)
Четврток, 26.01.2017
  • 1/2-ФИНАЛЕ (20:45 часот)
Петок, 27.01.2017
  • 1/2-ФИНАЛЕ (20:45 часот)
Сабота, 28.01.2017
  • 3-МЕСТО (20:45 часот)
Недела, 29.01.2017
  • ФИНАЛЕ (17:30 часот)
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