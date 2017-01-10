Почнува ракометната треска – МТВ ќе ги пренесува овие натпревари…

Утре започнува Светското првенство во Франција, а МРТ1 ќе се погрижи да имаме шанса да го проследиме мундијалот со што повеќе натпревари.
Отварањето е утре од 20:15 часот, за веднаш потоа биде пренесуван првиот натпревар помеѓу репрезентациите на Франција и Бразил.
Распоред на преноси на МРТ1:
Среда, 11.01.2017
- ФРАНЦИЈА-БРАЗИЛ (20:45 часот)
Четврток, 12.01.2017
- МАКЕДОНИЈА-ТУНИС (17:45 часот)
- ШПАНИЈА-ИСЛАНД (20:45 часот)
Петок, 13.01.2017
- ГЕРМАНИЈА-УНГАРИЈА (17:45 часот)
Сабота, 14.01.2017
- ШПАНИЈА-ТУНИС (17:45 часот)
- МАКЕДОНИЈА-АНГОЛА (20:45 часот)
Недела, 15.01.2017
- ФРАНЦИЈА-НОРВЕШКА (17:45 часот)
Понеделник, 16.01.2017
- МАКЕДОНИЈА-СЛОВЕНИЈА (17:45 часот)
- ШПАНИЈА – АНГОЛА (20:45 часот)
Вторник, 17.01.2017
- ФРАНЦИЈА-РУСИЈА (20:45 часот)
Среда, 18.01.2017
- МАКЕДОНИЈА-ШПАНИЈА (20:45 часот)
Четврток, 19.01.2017
- МАКЕДОНИЈА-ИСЛАНД (17:45 часот)
- ШПАНИЈА-СЛОВЕНИЈА (20:45 часот)
Петок, 20.01.2017
- ХРВАТСКА-ГЕРМАНИЈА (17:45 часот)
- ДАНСКА-КАТАР (20:45 часот)
Сабота, 21.01.2017
- 17-24 МЕСТО (14:00 или 16:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)
- 1/8-ФИНАЛЕ (18:00 часот)
- 1/8-ФИНАЛЕ (20:45 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)
Недела, 22.01.2017
- 17-24 МЕСТО (14:00 или 16:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)
- 1/8-ФИНАЛЕ (18:00 часот)
- 1/8-ФИНАЛЕ (20:45 часот)
Понеделник, 23.01.2017
- 17-24 МЕСТО (13:00 или 15:00 часот,ако игра МАКЕДОНИЈА)
Вторник, 24.01.2017
- 1/4-ФИНАЛЕ (17:00 или 19:00 часот)
- 1/4-ФИНАЛЕ (20:45 часот)
Четврток, 26.01.2017
- 1/2-ФИНАЛЕ (20:45 часот)
Петок, 27.01.2017
- 1/2-ФИНАЛЕ (20:45 часот)
Сабота, 28.01.2017
- 3-МЕСТО (20:45 часот)
Недела, 29.01.2017
- ФИНАЛЕ (17:30 часот)