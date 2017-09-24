Англиско фудбалско првенство Брајтон го совлада Њукасл

Во средбата од шестото коло на англиското фудбалско првенство Брајтон енд Хов Албион со 1:0 го совлада Њукасл Јунајтед.

Погодокот кој го реши мечот го постигна Томер Хемед во 51 минута.

Колото го затвораат во понеделник Арсенал и Вест Бромвич Албион.

Во саботата беа постигнати следните резултати: Вест Хем Јунајтед – Тотенхем 2:3, Саутемптон – Манчестер Јунајтед 0:1, Стоук Сити – Челзи 0:4, Евертон – Борнмоут 2:1, Барнли – Хадерсфилд Таун 0:0, Манчестер Сити – Кристал Палас 5:0, Свонси Сити – Ватфорд 1:2, Лестер Сити – Ливерпул 2:3.

На табелата водат Манчестер Сити и Манчестер Јунајтед со по 16 бодови, додека Челзи има 13 бодови.